26.06.2020

Сегодня вопрос, какие окна лучше ставить в квартиру — деревянные или пластиковые, не так актуален.

В отличие от старого остекления с деревянным профилем ПВХ-окна эффективно защищают помещение от шума и холода, удобны в использовании, безупречно смотрятся десятилетиями. Они нетребовательны в уходе и доступны по цене. Их современные аналоги из древесины в качестве и эстетике не уступают, но стоят значительно дороже и требуют регулярного ухода. Среди множества предложений оконных компаний непросто выбрать оптимальный вариант. Давайте разберемся, какие пластиковые окна поставить в квартиру, по каким критериям их выбирать.

Выбор пластикового окна



Как правильно выбрать окна для квартиры

Основной критерий для выбора остекления — энергосбережение и теплозащита. По этим показателям ПВХ-профили превосходят традиционные деревянные в разы. Зимой они надежно изолируют тепло, круглый год защищают от солнечных лучей и уличного шума. На уровень звукоизоляции влияет толщина стекол и разделяющее их расстояние. В остеклении не менее важна и безопасность оконной системы, ее взломозащита. Лучше покупать профиль, высоко устойчивый к взлому. Надежность и срок службы новых окон зависит от качества материалов, из которых они изготовлены. Для удобства профильные системы следует оснастить москитными сетками.

Основой оконного блока служит пластиковый профиль с металлическим армированием внутри. Он безопасен для экологии и человека, устойчив к влиянию агрессивной среды, может принимать любую форму. Качественный пластик имеет однородный цвет, структуру. У него нет зернистости, шероховатостей.

Усиление пластика

Если вы задаетесь вопросом, какими окнами застелить квартиру, изучите отзывы знакомых, коллег, друзей, клиентов оконных компаний. Покупатели той или иной продукции смогут рассказать о ее преимуществах и недостатках. Узнайте монтажную глубину профильных систем, которые рассматриваете для установки. Выясните класс ПВХ — А, В или С. В первом случае толщина профильной стенки — минимум 2,8 мм, во втором — от 2,5 мм. Категория С — бросовый профиль, непригодный для монтажа в жилых помещениях.

Критерии выбора



Камерность ПВХ. Профиль выпускают с 3-8 камерами. Чем больше их количество, тем теплее и тише система. Для окон, выходящих в тихий двор, достаточно трехкамерного ПВХ. Если на улице активное транспортное движение, для эффективной шумозащиты рекомендуем установить окна с 5-8 камерами.

Камеры в профиле

Толщина и вид стеклянного заполнения.

Вы можете монтировать профили со стандартным стеклом или заполненные опциональным стеклянным пакетом. Опции расширяют функциональность остекления. Благодаря им окна дополнительно защищены от шума, загрязнений, солнечных лучей, эффективнее изолируют тепло и отражают его в квартиру. Стеклопакет — это герметично соединенные листы стекла, пространство между ними — камера стеклянного пакета. Стеклопакеты с двумя камерами, состоящие из трех стекол, наиболее востребованы. От холода и шума эффективнее защищают стеклопакеты большей камерности. Но и стоят они дороже.

Предельно допустимая толщина стеклопакета

Качество стекла.

Обычное стекло — самое дешевое решение для стандартного остекления без особых требований к функциональности, дизайну. Стекла, отражающие ИК-излучение, поддерживают в помещении прохладу летом, тепло — морозной зимой. Огнеупорное стекло неуязвимо к влиянию высоких температур и служит преградой огню при пожаре. Бронированное стекло с триплексом не боится пробоев. Его устанавливают, чтобы защитить проемы от взлома, детей — от травм. Разбиваясь, стекло не разлетается на осколки, а удерживается особой пленкой. Стекла с тонировкой обеспечивают приватность жильцам, защищают от интенсивного солнечного освещения.

Стекло



Габариты оконных систем. К толщине деревянной рамы особенных требований раньше не предъявляли. Оконщики изготавливали ее, как считали нужным. Для ПВХ-остекления ширина профиля — критически важный фактор. Ее значение должно быть минимум 5 см. В противном случае система ненадежна. Чем толще стеклопакет, тем больше должна быть монтажная глубина профиля. Наиболее востребованы рамы толщиной 5,8-7 см. ПВХ большей ширины громоздко смотрится, но оптимален на севере страны.

Качество уплотнителей. Уплотнительная резина герметизирует окно и блокирует сквозняки. Она бывает силиконовая, каучуковая, резинопластиковая, резиновая. Хотя уплотнительный контур из резины самый дешевый, лучше монтировать силиконовые и каучуковые аналоги. Они подолгу не проседают, не нуждаются в регулярной замене в межсезонье.

Оконная фурнитура.

ПВХ-остекление выглядит легким, но весит достаточно много. Когда створки открывают и закрывают, рама регулярно испытывает дополнительные нагрузки. Оконный крепеж должен их выдерживать, быть прочным и крепким. Поломка ручек, петлей и ножниц нередкое явление, когда в проемах монтируют дешевую фурнитуру. Не стоит экономить на крепеже, чтобы потом не переплачивать за ремонт окон и замену крепежа. Лучше изначально монтировать надежную, но более дорогую фурнитуру.

Производитель. На рынке давно обозначились производители, которые выпускают наиболее надежные окна. Среди них лидируют REHAU, KBE, VEKA. Также долговечностью и высоким качеством потребителей радуют профили MONTBLANC и PROPLEX.

Окна Rehau

Итак, какие окна лучше ставить в квартиру?

Отвечать на этот вопрос следует с опорой на индивидуальные предпочтения, требования к остеклению, отзывы, характеристики оконных материалов. В этой статье мы приводим основные ориентиры. Учитывайте их, чтобы сделать оптимальный выбор.

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